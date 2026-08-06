  María Teresa Aradas Fernández

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Tus hijos, Alejandro y Raúl Veleiro Aradas; hermana, Concepción; sobrinos, Margarita y Kalman; primos y demás familia.

RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Hora de salida para el entierro: HOY, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, HOY a las SEIS de la tarde. Hogar funerario nº 5 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 6 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.