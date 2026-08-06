  María José Río Pérez

(Viuda de José Manuel Dopazo Amor)

Falleció el día de ayer, a los 67 años de edaddespués de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy, jueves. A las siete y media de la tarde, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Oza, donde a las ocho de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este, se procederá a darle cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced (La Traviesa nº 4).

Lois (Oza - Cesures), 6 de agosto de 2026 Funeraria La Merced