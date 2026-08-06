Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 José Manuel Ramírez Sineiro

(Teniente Coronel Jurídico de la Armada, Magistrado Juez) Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y cuarto de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 6 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es