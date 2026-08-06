 José Manuel Ramírez Sineiro

(Teniente Coronel Jurídico de la Armada, Magistrado Juez) Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y cuarto de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 6 de agosto de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es