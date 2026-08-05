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  José María Lesta Rodríguez

(Fó)

Faleceu o 4 de agosto, aos 59 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Saída do tanatorio: Mañá mércores ás sete da tarde. Igrexa e cemiterio parroquial de Santo Tomé de Vilacoba (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3 (pésames: https://tellmebye.com/jose-maria-lesta-rodriguez). A misa de ánimas celebrarase o domingo día 16 de agosto ás once da maña na igrexa parroquial de Santo Tomé de Vilacoba (Abegondo).

Vilacoba (Abegondo ), 5 de agosto de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.