La señorita Nieves Esmorís Vázquez

(Hija de la Natividad de María)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, a las once de la mañana, en La Grande Obra de Atocha (Iñás). A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Julián de Barrañán (Arteixo), por cuyos favores anticipan gracias. El arzobispo de Santiago de Compostela concede las indulgencias acostumbradas.

Iñás (Oleiros), 3 de agosto de 2026. Funeraria Apóstol