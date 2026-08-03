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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Alfredo Castaño Sóñora

Finou onte domingo día 2 de agosto de 2026, aos 88 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

A súa muller, Egeria Sóñora Sóñora; fillo, Emilio; filla política, Ana; netas, Pamela e Fany; netos políticos, David e Alex; bisnetos, Aaron, Dani, Dylan e Sandra; irmán, Benigno; irmá política, Tina; sobriños, curmáns e demais familia. 

ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á misa funeral do cadáver que se celebrará hoxe LUNS, ás CINCO da TARDE, na capilla do tanatorio ALBIA (Poligono da Grela – A Coruña), e a continuación a incineración dos seus restos mortais, favores polos cales lles anticipan grazas.

CAPELA ARDENTE: TANATORIO ALBIA (POLIGONO A GRELA – A CORUÑA), SALA Nº 5.

A Coruña, 3 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas