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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Rogelia Pazos Varela

(Viuda de Constantino Méndez Botana) 

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al entierro de sus restos mortales, hoy domingo, día 2, a las cuatro de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa María de Dexo. Funeral: Martes, día 4, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo. La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada.

Dexo (Oleiros), 2 de agosto de 2026.   Funeraria Apóstol