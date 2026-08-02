Rogelia Pazos Varela
(Viuda de Constantino Méndez Botana)
Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al entierro de sus restos mortales, hoy domingo, día 2, a las cuatro de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa María de Dexo. Funeral: Martes, día 4, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo. La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada.
Dexo (Oleiros), 2 de agosto de 2026. Funeraria Apóstol