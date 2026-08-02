Ramón Rivas Casal

(Ramón de Naveira)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy domingo, día 2, a las cinco de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

O Castro (Sada), 2 de agosto de 2026. Funeraria Apóstol