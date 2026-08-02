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Lourdes Rivas Casal

(Lourdes de Naveira) (Viuda de Rafael Furelos Vázquez) 

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias: Hoy domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. Entierro: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: A las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Bergondiño (Bergondo), 2 de agosto de 2026.   Funeraria Apóstol