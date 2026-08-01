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Emilia Muiños Seijas

(Viuda de Ricardo Gestal Rodríguez) 

Falleció el día de ayer, a los 89 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las una de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Rutis – Laxe (Vilaboa). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y media del mediodía. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4.

Cordeda - Vilaboa (Culleredo), 1 de agosto de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier