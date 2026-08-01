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Avelino Malvís Villaverde

Falleció el día 30 de julio de 2026, confortado con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad. 

l D.E.P. l

Su hermana política, Pilar; sobrinos, Pilar, José Manuel, Teresa y su esposo, Antonio; sobrinos-nietos, Adrián, Rubén, Tere, Francisco, Alicia, Francisco José, Marta y Ana; primos, Raúl y Mari Carmen y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará HOY a la UNA de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós-Oleiros. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial de dicha parroquia. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a la UNA MENOS CUARTO de la tarde. Hogar funerario nº 2. O Graxal (Cambre). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

San Pedro de Nós (Oleiros), 1 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.