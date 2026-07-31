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 José Manuel Abeleira García

(O Fabeiro de Loureda)

Falleció el 30 de julio, a los 72 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, a las siete y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lañas, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Lañas (Arteixo), 31 de julio de 2026 Funeraria Apóstol