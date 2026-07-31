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Antonio Vázquez Calvelo

(Antonio do Jorjullo, jubilado de Repsol) 

Falleció en el día de ayer a los 73 años de edad confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: hoy viernes a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, a continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Meicende (Arteixo), 31 de julio de 2026. Funeraria Génesis