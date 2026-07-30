Ana María Martínez Pato

Falleció el día de ayer, a los 75 años, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy jueves 30 de julio, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial San Lorenzo de Agualada (Coristanco). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.

Laxe, 30 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio