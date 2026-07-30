Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ana María Martínez Pato

Falleció el día de ayer, a los 75 años, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy jueves 30 de julio, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial San Lorenzo de Agualada (Coristanco). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.

Laxe, 30 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio