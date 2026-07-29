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María Victorina Villamisar Candal

(Viuda de Segunda de la Iglesia Álvarez) 

Falleció el 27 de julio, a los 97 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el miércoles, día 29 de julio, a las siete y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Meirama. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan las gracias.La salida del tanatorio se efectuará a las siete de la tarde. Tanatorio San Antonio de Cerceda, sala nº 1.

Meirama (Cerceda), 29 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio