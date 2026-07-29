Marcelino Mella Aller

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Vilasantar. A continuación recibirá sepultura en el cementerio vecinal de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 2.

A Coruña, 29 de julio de 2026. Funeraria Génesis