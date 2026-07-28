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Trinidad Añon Vázquez

(Viuda de José Lorenzo Agrelo) 

Falleció el 27 de julio, a los 88 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy martes, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Pastoriza (Arteixo), 28 de julio de 2026.  Funeraria Apóstol