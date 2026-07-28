María Carmen Fraga Bolón

Falleció el 27 de julio, a los 76 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy martes, día 28 a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo. La salida del hogar funerario se efectuará a las siete menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Arteixo, 28 de julio de 2026. Funeraria Apóstol