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María Carmen Fraga Bolón

Falleció el 27 de julio, a los 76 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy martes, día 28 a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo. La salida del hogar funerario se efectuará a las siete menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Arteixo, 28 de julio de 2026.  Funeraria Apóstol