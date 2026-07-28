Marcelino Louro Suárez

Falleció el día 27 de Julio de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción el martes día 28 a las seis menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de las Mimosas. Tanatorio de Muros, polígono de Ventín. Velador 1.

Muros, 28 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.