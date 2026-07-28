Jesús Ignacio Agra Ramírez

(“Jelu” - Médico traumatólogo)

Falleció el día 27 de julio, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: Hoy martes, a las doce de la mañana. Crematorio municipal de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de San Francisco de Asís (PP. Franciscanos), hoy martes a las seis y media de la tarde. Hogar Funerario nº 2 - Plaza Palloza.

A Coruña, 28 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.