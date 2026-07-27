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 Rosa Barinaga Novo

(Viuda de José Ramos Seoane)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, día 27, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4. Lugar Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).

Mariñán (Bergondo), 27 de julio de 2026 Funeraria Apóstol