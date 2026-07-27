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 Neri Franco Fernández

Falleció el día 25 de julio, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy lunes, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo (Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio será a las doce menos cuarto. Tanatorio Génesis, sala nº 1. Guísamo (Bergondo).

Betanzos, 27 de julio de 2026 Funeraria Génesis