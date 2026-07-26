 Manuel Vázquez Barallobre

(Viudo de Felisa Santaya Sánchez)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy domingo. A las cinco de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Oza, donde a las cinco y media de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº4 (Oza dos Ríos).

A Vía (Oza Cesuras), 26 de julio del 2026 Funeraria La Merced