María Rivadulla Conde

(Viuda de Alfredo Álvarez Cernadas)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy sábado, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Soñeiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Soñeiro (Sada), 25 de julio de 2026. Funeraria Apóstol