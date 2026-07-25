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María Rivadulla Conde

(Viuda de Alfredo Álvarez Cernadas) 

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy sábado, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Soñeiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Soñeiro (Sada), 25 de julio de 2026.  Funeraria Apóstol