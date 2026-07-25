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Dolores Souto Martínez

(Viuda de Roberto Iglesias Sánchez) 

Falleció el 24 de julio, a los 86 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy sábado, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Suevos, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. El funeral se oficiará el viernes, día 31 a las SEIS de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Suevos (Arteixo), 25 de julio de 2026.  Funeraria Apóstol