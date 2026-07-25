Antonio Portela Fernández

(Viudo de Nieves Barreiro Arévalo)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy sábado, día 25, a la una y media de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa María de Dexo. Funeral: Próximo martes, día 28, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Dexo (Oleiros), 25 de julio de 2026. Funeraria Apóstol