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Antonio Portela Fernández

(Viudo de Nieves Barreiro Arévalo) 

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy sábado, día 25, a la una y media de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa María de Dexo. Funeral: Próximo martes, día 28, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Dexo (Oleiros), 25 de julio de 2026.  Funeraria Apóstol