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Roberto Pita Miramontes

(Pita) (Viudo de Doña Pilar Pérez Gómez)

Falleció el día ayer, a los 89 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes. Salida tanatorio: A las tres y diez de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las tres y media. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Cortiñán. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2. Betanzos.

Cortiñán (Bergondo), 24 de julio de 2026.  Funeraria Mariano