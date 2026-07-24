María del Pilar Prego Núñez

(Viuda de Enrique Auge García)

Falleció el 23 de julio, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy viernes, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy viernes, a las cinco de la tarde. Cementerio Municipal de San Amaro (entrada por el Paseo Marítimo). Hogar Funerario nº 3 - Plaza Palloza.

A Coruña, 24 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.