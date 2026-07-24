María del Pilar Prego Núñez
(Viuda de Enrique Auge García)
Falleció el 23 de julio, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy viernes, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy viernes, a las cinco de la tarde. Cementerio Municipal de San Amaro (entrada por el Paseo Marítimo). Hogar Funerario nº 3 - Plaza Palloza.
A Coruña, 24 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.