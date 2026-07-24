Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Jesús Rodríguez Sánchez

(Viuda de Manuel Díaz Castro) (Siempre a tu lado)

 Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y cuarto de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Funeral en la Iglesia de Salesianos el día 27 a las ocho de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1 (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 24 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es