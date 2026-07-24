María Jesús Rodríguez Sánchez

(Viuda de Manuel Díaz Castro) (Siempre a tu lado)

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y cuarto de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Funeral en la Iglesia de Salesianos el día 27 a las ocho de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1 (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 24 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es