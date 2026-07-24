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José Arturo Barreiro Présaras

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad. 

l D.E.P. l

Su esposa, Cristina Veiga Fernández; hijos, Patricia y Gabriel; hijos políticos, José María Río (+) y Diana Zas; nietas, Alejandra, Carlota y Andrea; hermana, Olga (+); hermano político, Manolo Chas (+); sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: Hoy viernes, a las CUATRO de la tarde. Crematorio municipal de Feáns. 

Funeral: Iglesia parroquial de San Nicolás, hoy viernes, a las SEIS de la tarde. 

Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. 

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 24 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.