José Arturo Barreiro Présaras
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.
l D.E.P. l
Su esposa, Cristina Veiga Fernández; hijos, Patricia y Gabriel; hijos políticos, José María Río (+) y Diana Zas; nietas, Alejandra, Carlota y Andrea; hermana, Olga (+); hermano político, Manolo Chas (+); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: Hoy viernes, a las CUATRO de la tarde. Crematorio municipal de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de San Nicolás, hoy viernes, a las SEIS de la tarde.
Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza.
Pésames: pesames@pompascoruna.com.
A Coruña, 24 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.