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Fina Neira Anido

(Viuda de Nicolás Fernández Braña) 

Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy viernes, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Funeral: Iglesia parroquial san pedro de mezonzo, el lunes, día 27, a las ocho y media de la tarde. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 24 de julio de 2026.  Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es