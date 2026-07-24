Arturo Canosa González

(Viudo de Julia Varela Martínez)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy viernes, a las cinco de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio parroquial San Cristóbal Das Viñas. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 24 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es