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Arturo Canosa González

(Viudo de Julia Varela Martínez) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy viernes, a las cinco de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio parroquial San Cristóbal Das Viñas. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 24 de julio de 2026.  Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es