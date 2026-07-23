María Nieves Pan Felípez

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy jueves a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Larín (Arteixo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. La salida del tanatorio será a las seis y cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3.

Larín-Arteixo (A Coruña), 23 de julio de 2026. Funeraria Génesis