Manuel Fandiño Otero

(Cepillo)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy jueves, a las doce y media del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Funeral de cenizas: Mañana viernes, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. Entierro de cenizas: A continuación del funeral, en el cementerio parroquial de Bergondo. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

San Isidro (Bergondo), 23 de julio de 2026. Funeraria Apóstol