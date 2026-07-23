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Manuel Fandiño Otero

(Cepillo) 

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy jueves, a las doce y media del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Funeral de cenizas: Mañana viernes, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. Entierro de cenizas: A continuación del funeral, en el cementerio parroquial de Bergondo. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

San Isidro (Bergondo), 23 de julio de 2026.  Funeraria Apóstol