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Eduardo Varela Ramos

(Varela) 

Falleció el 21 de julio, a los 71 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Mañana jueves, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Salvador de Cecebre (Cambre). La Misa de ánimas se celebrará el domingo, día 26, a las doce y cuarto de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Cecebre (Cambre), 23 de julio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.