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Clara García González

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 85 años de edad 

l D.E.P. l

Su esposo, Roy Naylor (†); hijos, Nadine, Sabastian, Angelo, Natuska y Tai-chen; hijos políticos, José, Julián y David; nietos, Rebecca, Santiago, Daniela, Terry, Julia, Eneas y Yannick; hermanos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Hora de salida para la cremación: HOY, a las DOCE de la mañana. Crematorio Municipal de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de San Pio X (MM. Esclavas - Riazor), el próximo jueves dia 23, a las SIETE de la tarde. Hogar Funerario nº 4, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 22 de julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.