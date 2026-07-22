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Antonio García Pombo

(Viudo de Manuela Pombo Sánchez) 

Falleció el día 21 de julio de 2026, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Morás (Arteixo), 22 de julio de 2026 Funeraria Apóstol