Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Aurelia Iglesias Lado

Falleció el día 20 de julio de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción martes día 21, a las ocho y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio municipal de Atalaia. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Serres (Muros), 21 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.