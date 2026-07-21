María Aurelia Iglesias Lado

Falleció el día 20 de julio de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción martes día 21, a las ocho y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio municipal de Atalaia. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Serres (Muros), 21 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.