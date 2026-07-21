Emilio Pallares Parada

Falleció el día de ayer, a los 94 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy martes, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 3. Av. Almeiras, nº 63 (Culleredo).

Fontemaior (Culleredo), 21 de julio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier