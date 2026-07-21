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Amalia Lariño Vázquez

(Amalia da Chula) (Viuda de Manolo de Ignacio) 

Finou o día 20 de xullo do 2026, aos 77 anos, confortada cos AA.EE.

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Conducción MARTES día 21, ás catro e media do serán, saida do tanatorio. Funeral de corpo presente e sepelio de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de San Miguel de Sestaio. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín. Velador nº 2.

Sestaio (Muros), 21 de xullo do 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.