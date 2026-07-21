Adelina Souto Pan

(Viuda de Ramón Ponte Muñiz)

Falleció el día 20 de julio de 2026, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Pastoriza (Arteixo), 21 de julio de 2026 Funeraria Apóstol