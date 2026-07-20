Manuela Rey López

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Funeral: lunes día 27, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial Santiago del Burgo. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3.

A Coruña, 20 de julio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es