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Florentino Martín Muñoz

(Tino) 

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

A Coruña, 20 de julio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es