Coralia Pilar Carro Barreiro

Falleció el día de ayer, a los 80 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago del Burgo (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre). La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala N.º4. Avda. Almeiras Nº63, Culleredo.

Monte Alfeirán - A Coruña, 20 de julio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier