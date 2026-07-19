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María Dolores Soto Sedes

(Loli la Peluquera) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 78 años de edad. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Jaime y Patricia; hijos políticos Mary González e Iago Touriñan; nietos, Claudia y Xacobe; hermanas, Julia, Pilar y Chus; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de Feáns. Funeral: Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima (C/ Novoa Santos), el martes día 21, a las ocho y media de la tarde. Hogar Funerario Nº 4- Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 19 de julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.