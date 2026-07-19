Berta López Rivas

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 73 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, Tino Sánchez Méndez; hijos Iago y Jorge; hija política, Raquel; nietos, Mateo y Alejandro; hermano político, Aurelio; sobrinos, primos y demás familia.. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: MunIcipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de Santa Margarita, mañana lunes día 20, a las siete de la tarde. Hogar Funerario Nº 6 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 19 de julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.