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Berta López Rivas

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 73 años de edad. 

l D.E.P. l

Su esposo, Tino Sánchez Méndez; hijos Iago y Jorge; hija política, Raquel; nietos, Mateo y Alejandro; hermano político, Aurelio; sobrinos, primos y demás familia.. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: MunIcipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de Santa Margarita, mañana lunes día 20, a las siete de la tarde. Hogar Funerario Nº 6 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 19 de julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.