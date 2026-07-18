Manuel Sanmartín Abellón

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy sábado. A las siete y media de la tarde, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Oza, donde a las ocho de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este, se procederá a darle cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº 4 (Oza dos Ríos).

Porzomillos (Oza Cesuras), 18 de julio de 2026 Funeraria La Merced