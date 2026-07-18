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José Ramos Deschamps

Falleció el día de ayer, a los 87 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy sábado, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás. Sepelio: a continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las once menos cuarto de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1.

Sigrás (Cambre), 18 de julio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier