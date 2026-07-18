Felisardo Cernadas López

Falleció el 17 de julio de 2026, a los 78 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy sábado, a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Cullergondo (Abegondo). La misa de ánimas se celebrará el sábado día 1 de agosto a las siete y media de la tarde en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Xuanzo (Abegondo ), 18 de julio de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.