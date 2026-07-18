Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Felisardo Cernadas López

Falleció el 17 de julio de 2026, a los 78 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy sábado, a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Cullergondo (Abegondo). La misa de ánimas se celebrará el sábado día 1 de agosto a las siete y media de la tarde en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Xuanzo (Abegondo ), 18 de julio de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.