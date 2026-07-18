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Benedicto Rodríguez Rodríguez

Falleció el 17 de julio, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las seis y media de la tarde. Iglesia y cementerio (Nuevo) San Tirso de Mabegondo (Abegondo). En la celebración dominical del día 26 a las ONCE se rezará por su eterno descanso en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Mabegondo (Abegondo ), 18 de julio de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.